Capodanno a Napoli, concerto in piazza Plebiscito con The Kolors, Arisa, Izzo, Iodice e non solo

The Kolors saranno protagonisti, non solo al prossimo Festival di Sanremo, ma anche in piazza Plebiscito per il concerto del 31 dicembre.

Insieme al gruppo napoletano per il 'Capodanno made in Naples', ci saranno: Arisa, Jimmy Sax, Valentina Stella ed Enzo Avitabile con i suoi Bottari. Spazio anche alle risate con il contest dedicato ai giovani comici, che avranno come tutor Peppe Iodice, Biagio Izzo, Francesco Cicchella.

L'evento dell'ultima notte dell'anno sarà preceduto da un altro appuntamento: il concerto rap del 30, con protagonista Rose Villain e numerosissimi artisti della nuova scena musicale: PLUG, MV Killa, Young Snap, Niko Beatz, Enzo Dong, Nto, lda, Vale Lamb. Luci anche sui luoghi del disagio, come l'ospedale Santobono, dove alcuni cantati anticiperanno la loro esibizione prima di arrivare in piazza. E come il carcere di Poggioreale dove si esibirà Carlo Morelli. Per gli amanti del ballo, appuntamento sul lungomare dove il 31 notte contest di dj, che proseguirà fino al pomeriggio del giorno successivo. Infine, nel complesso di San Domenico Maggiore, Roberto De Simone porterà il suo concerto come lo scorso anno.