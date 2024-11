Capodanno a Napoli, già pronto il programma in 4 notti nel ricordo di Pino: da Berté a Da Vinci

Capodanno 2025 in piazza del Plebiscito nel segno di Pino Daniele. Napoli si prepara a festeggiare il nuovo anno nella piazza simbolo che disse addio all’artista, scomparso il 4 giugno 2015, ed a 10 anni dalla morte. La cantante più attesa è Loredana Bertè per la quale proprio Pino Daniele compose già nel 1980 “Buongiorno anche a te” per poi scrivere per lei 11 anni dopo “In questa città”. Di seguito il riepilogo completo fornito da Repubblica

La notte del 31 dicembre al Plebiscito, che culminerà come di consueto con i fuochi d’artificio sul lungomare, prenderà il via con la comicità di Gigi & Ross e i Ditelo Voi, conduce Gianni Simioli. Apertura con il contest di giovani cantanti pop emergenti ed il fil rouge della musica di Pino Daniele. Si esibiranno con i big: tra questi, James Senese, Raiz, Gabriele Esposito e Tammurriata Nera. L’attore Massimiliano Gallo terrà un monologo sulla città e i suoi 2500 anni di storia, dopo la mezzanotte toccherà a Sal da Vinci.

Dalle 23 all’alba, come d’abitudine ormai, alla Rotonda Diaz e alla Colonna spezzata. In apertura un contest per i dj, il vincitore si esibisce con le guest star: la dj internazionale di Scampia, Deborah De Luca, e Riva Starr.

Il 29 dicembre si parte a Ponticelli per una quattro giorni di musica, un live festival di Napoli Città della Musica, organizzato dal Comune. Appuntamento domenica 29 al PalaVesuvio con l’omaggio ai ‘E Zezi per i 50 anni di carriera e il tributo alla musica napoletana, da Libero Bovio a Roberto Murolo, Raffaele Viviani e Salvatore Di Giacomo. Protagonisti Roberto Colella con La Maschera, Francesco Di Bella dei 24 Grana, Arisa e Walter Ricci, Irene Scarpato con i Suonno d’Ajere, Flo e Maldestro.

Il 30 sera al Plebiscito, musica urban e rap, con la nuova scena dei rapper partenopei. In giuria da Geolier, Luché, Mv Killa, Yung Snapp, Vale Lambo, Lele Blade, Coco e Frezza. I vincitori cantano con Frezza ed Ernia, al primo classificato il Comune produrrà un video sui beat di Yung Snapp. Chissà se si esibirà a sorpresa anche Geolier, come l’anno scorso. Il primo giorno dell’anno, dalle 16 a mezzanotte proseguono i festeggiamenti sul lungomare, in piazza Vittoria e alla Colonna spezzata con una jam session dalle sonorità elettro jazz a lounge.