Controlli anti-Covid, scoperta a Napoli una scuola aperta in zona rossa

Nell'ambito dei controlli anti-Covid, gli agenti dell'unità operativa tutela emergenze sociali e minori della polizia municipale di Napoli ha scoperto che le attività didattiche andavano avanti in presenza malgrado le restrizioni. Gli agenti, dopo le segnalazioni del servizio Sistema educativo del Comune di Napoli, hanno eseguito dei controlli in quattro istituti paritari nei quartieri Vomero, Arenella e Avvocata e uno di questi, in via San Giacomo dei Capri, è stato sanzionato per il mancato rispetto della normativa regionale vigente. Nella scuola infatti c'era in atto la didattica in presenza di alcuni alunni senza i requisiti previsti, ovvero la possibilità di effettuare lezione in presenza solo per alunni con bisogni educativi speciali. Le verifiche hanno riguardano anche la corretta adozione delle prescrizioni di sicurezza previste per il contenimento del contagio da Covid, come il distanziamento, l'utilizzo mascherine e i percorsi separati, data la presenza di alunni con bisogni educativi speciali, categorie autorizzata a svolgere la didattica in presenza anche nelle zone rosse.