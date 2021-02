Coronavirus, ancora assembramenti sul lungomare: ​inascoltati gli appelli di De Luca

Non serviti a molto gli appelli del governatore della Campania Vincenzo De Luca a restare il più possibile a casa per evitare i contagi da Coronavirus e il diffondersi delle varianti. Anche quest'ultima domenica di febbraio, complice un clima primaverile, nonostante la zona arancione in vigore, in centinaia si sono riversati sul lungomare di Napoli.