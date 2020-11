Coronavirus, Campania in stand-by: oggi può diventare addirittura zona rossa

La Campania è pronta a cambiare zona. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, afferma che "solo la zona rossa" può salvare un territorio flagellato dal virus. Il presidente Vincenzo De Luca ha chiesto un giorno in più e Speranza lo ha concesso. Da ieri mattina i tecnici sono a Napoli per vedere le carte, in base alle quali si deciderà se far scattare il rosso o l’arancione. Il pasticcio dei dati campani è tale che anche i carabinieri dei Nas vogliono vederci chiaro e stanno riesaminando gli ultimi bollettini. Lo riporta il Corriere della Sera.