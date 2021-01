Coronavirus, il bollettino della Campania: +714 positivi, ma cresce l'indice di contagio

Questo il bollettino di oggi per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus in Campania. Oggi il virus fa registrare 714 positivi su 7.758 tamponi effettuati, 307 in meno di ieri ma con 6.830 tamponi in meno processati. In percentuale, significa che è positivo il 9,20% dei test, più di due punti percentuali in più di ieri quando l'indice di contagio era al 6,99%

Positivi del giorno: 714 (di cui 26 casi identificati da test antigenici rapidi)

di cui

Asintomatici: 613

Sintomatici: 75

* Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare

Tamponi del giorno: 7.758 (di cui 232 antigenici)

Totale positivi: 207.863 (di cui 156 antigenici)

Totale tamponi: 2.245.559 (di cui 2.605 antigenici)​

​Deceduti: 25 (*)

Totale deceduti: 3.395

Guariti: 1.138

Totale guariti: 131.806

* 6 deceduti nelle ultime 48 ore e 19 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri​

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 94

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.448

** Posti letto Covid e Offerta privata