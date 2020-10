Coronavirus, ospedali pieni in Campania: il Cotugno aumenta i posti letto, i dettagli

I posti letto dell'ospedale Cotugno di Napoli destinati ai malati da Coronavirus passeranno presto dagli attuali 180 a 260. L'ospedale, facente parte dell'Azienda dei Colli insieme col Monaldi e col CTO, sta lavorando per raggiungere il tetto massimo previsto dal piano regionale. I nuovi posti letto riguarderanno la degenza, la terapia sub intensiva e quella intensiva. Inoltre, una parte della rianimazione dell'ospedale Monaldi potrebbe essere destinata ai malati Covid-19 come già avvenuto nel periodo del lockdown. Si lavora anche per reperire altre unità di personale all'interno dell'Azienda dei Colli per indirizzarle al miglior funzionamento del Cotugno.