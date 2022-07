De Giovanni, infarto nella notte: lo scrittore si è ripreso ed è in osservazione al Cardarelli

Ora si è perfettamente ripreso ed è in osservazione in reparto.

Maurizio de Giovanni ricoverato al Cardarelli per problemi cardiaci: il noto scrittore partenopeo è stato colto da un infarto nella notte. Lo riporta il portale di Repubblica, che spiega come lo scrittore ricoverato all’ospedale Cardarelli, è stato sottoposto ad angioplastica. Ora si è perfettamente ripreso ed è in osservazione in reparto.