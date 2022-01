De Luca annuncia: "In Campania non apriremo elementari e medie fino a fine mese"

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha dato le ultime in merito alle decisioni conseguenti all'emergenza Covid-19, a cominciare dalle scuole: "Sarebbe irresponsabile riaprirle il 10 gennaio, in Campania si va verso la proroga della chiusura dell'anno scolastico fino a fine gennaio, per le elementari e le medie. Zona bianca? E' un risultato straordinario. Abbiamo un indici rt dell'1,6 percento, siamo la regione più a rischio ma per adesso reggiamo. Il Governo ha perso tempo in maniera irresponsabile, prendendo misure demenziali e ingestibili".