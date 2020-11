De Luca tuona: "Di fronte a queste falsità non resta che la querela per diffamazione"

Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è scagliato contro la trasmissione di Rai 3 'Cartabianca': "Continua la campagna di aggressione mediatica contro la Campania. C’è da rimanere esterrefatti di fronte alle parole e alle tesi campate in aria ascoltate da vari interlocutori nella trasmissione del servizio pubblico Cartabianca. Di fronte a queste falsità non resta che la querela per diffamazione".