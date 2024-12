Diamo un calcio alla camorra: l'evento benefico il 18 dicembe a San Giovanni a Teduccio

Il 18 dicembre 2024, alle ore 18:00, presso l’Associazione Figli in Famiglia di Napoli, si terrà l’evento di presentazione del progetto “Diamo un calcio alla camorra ”, organizzato dal Napoli Club Bologna in collaborazione con la Onlus Figli in Famiglia .

L’iniziativa, avviata due anni fa, celebra oggi un risultato concreto: l’apertura di una scuola calcio nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Questa scuola, inclusiva e solidale, è stata ideata per offrire ai giovani un’alternativa positiva alla strada, con criteri di accesso che tengono conto delle difficoltà economiche delle famiglie.

L'evento

Durante l’incontro, verranno raccontati i progressi del progetto e sarà avviato un dialogo per trasformarlo in un modello pilota replicabile in altri Paesi europei. La serata vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali e della società civile, tra cui:

Carmela Manco , Presidente di Figli in Famiglia

Glenn Micallef , Commissario europeo per la Gioventù, Cultura e Sport

Sandro Ruotolo , Europarlamentare PD

Valeria Pirone , Dirigente scolastica

Paolo Siani , Presidente della Fondazione Giancarlo Siani

Maurizio De Giovanni , scrittore

Gaetano Manfredi , Sindaco di Napoli

Dopo il dibattito, dalle ore 20:30, si terrà una cena il cui ricavato sarà interamente destinato al sostegno del progetto. Durante la cena sarà anche lanciata una campagna di crowdfunding per ampliare ulteriormente le attività della scuola calcio.

L’importanza del progetto

“Diamo un calcio alla camorra” non è solo un progetto locale, ma rappresenta un impegno concreto per costruire un modello educativo e culturale capace di dare ai giovani strumenti alternativi alla criminalità. Di fondamentale importanza è la presenza di Glenn Micallef , Commissario europeo per la Gioventù, Cultura e Sport, che dimostra l’attenzione dell’Europa verso Napoli e le sue sfide.