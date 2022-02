‘È stata la mano di Dio’ nella cinquina per l'Oscar, Sindaco Manfredi: “Una vittoria anche per Napoli”

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, attraverso un post su Twitter si è complimentato con il regista Paolo Sorrentino. Il film ‘E’ stata la mano di Dio’, legato a Maradona, è stato inserito nella cinquina finale per la candidatura agli Oscar come miglior film straniero: “Siamo molto orgogliosi per la nomination agli Oscar come miglior film straniero per ‘È stata la mano di Dio’. Congratulazioni a Paolo Sorrentino e a tutto lo straordinario cast. È una vittoria anche per Napoli”.

