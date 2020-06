Emilio fede arrestato a Napoli: è evaso dai domiciliari per andare a ristorante

Alla vigilia dell’89esimo compleanno, Emilio Fede ha ricevuto una brutta sorpresa mentre era a cena in un locale di via Partenope, a Napoli. Sei carabinieri in borghese sono entrati nel ristorante e hanno arrestato il giornalista per evasione dagli arresti domiciliari. Gli uomini delle forze dell’ordine hanno invitato Fede a rientrare immediatamente in albergo. L’ex volto del Tg4 non poteva essere a Napoli in quanto, dopo aver scontato sette mesi di arresto, doveva completare la pena con quattro anni di servizi sociali, non spostandosi dalla sua abitazione milanese. L’arresto è avvenuto alle 20.30 del 22 giugno. Lo riporta Open.