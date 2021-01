FOTO - Crolla a Napoli lo storico arco borbonico: risale al '700, ma era stato abbandonato

Crolla dopo tantissimi anni l'Arco Borbonico, simbolo della Napoli antica. L'incuria e il maltempo degli ultimi giorni lo hanno costretto a cedere. L'arco risale al '700 e nacque come approdo per i pescatori, i cosiddetti "luciani", gli abitanti del vicino borgo di Santa Lucia, ma successivamente, nel corso dell'800, fu trasformato in terminale dello scarico fognario venendo ribattezzato dai napoletani 'O Chiavicone. Da anni abbandonato all'incuria, e in equilibrio precario su una porzione di masso, l'arco era stato recentemente puntellato con i tubi innocenti. Ecco la foto: