Geolier, 2023 da record: a giugno suonerà in concerto allo stadio Maradona

Il suo ultimo disco, “Il coraggio dei bambini” è alla prima posizione della classifica degli album più ascoltati dell’anno in Italia su Spotify e della Top Album Fimi 2023 fino ad oggi. Una pioggia di certificazioni, 45 dischi di platino e 21 ori collezionati in totale. Due tour che l’hanno visto esibirsi per tutto lo stivale, con ben 4 date sold out al PalaPartenope. Ora Geolier è pronto a chiudere un 2023 da record nel miglior modo possibile, annunciando un concerto nel luogo simbolo della sua Napoli: sabato 22 giugno 2024 Geolier sarà per la prima volta in concerto allo Stadio Diego Armando Maradona.