Giro d'Italia a Napoli, monumenti avvolti di rosa: martedì si riparte da Pompei

Oggi il Giro d'Italia ha fatto tappa a Napoli, domani giorno di riposo e poi si riparte dalla Campania con la Pompei-Cusano Mutri.





Per salutare l'arrivo del Giro a Napoli - su iniziativa della Città Metropolitana - ha avvolto di rosa i suoi monumenti: il colonnato monumentale della Basilica di San Francesco di Paola in piazza del Plebiscito, il Castel dell'Ovo, il Maschio Angioino, la Fontana del Nettuno in piazza Municipio. Anche la Marina Militare Italiana ha raccolto l'invito della Città Metropolitana a partecipare ai festeggiamenti per la corsa, illuminando di rosa il palazzo borbonico in cui ha sede il Comando logistico con il suo quartier generale, l'area diventata famosa in Italia e all'estero perché set della fiction Rai "Mare fuori".