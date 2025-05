Giro d'Italia, Napoli aspetta la sesta tappa: come cambia la circolazione in città

Oggi parte il Giro d'Italia e giovedì 15 maggio - per il quarto anno consecutivo - è previsto l'arrivo sul lungomare di via Caracciolo. Stavolta però con un percorso completamente diverso. Dalle bellezze della Costiera Amalfitana e dei Campi Flegrei delle ultime due edizioni al transito per l'hinterland nolano e la periferia nord della provincia, con due passaggi simbolici: la Stellantis di Pomigliano d'Arco e il Parco Verde di Caivano. Intanto questo il dispositivo della circolazione stabilito per quel giorno dal Comune di Napoli.

Istituzione di un particolare dispositivo di circolazione in occasione della tappa del Giro d'Italia che avrà luogo a Napoli il giorno 15 maggio 2025:

A) il giorno 15 maggio 2025 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e comunque fino a cessate esigenze:

1) il divieto di transito veicolare e di circolazione nelle seguenti strade: via Emanuele Gianturco, via Reggia di Portici (carreggiata lato mare), via Alessandro Volta (carreggiata lato mare e carreggiata centrale riservata ai mezzi pubblici), via Amerigo Vespucci (carreggiata lato mare e carreggiata centrale riservata ai mezzi pubblici), via Nuova Marina (carreggiata lato mare e carreggiata centrale riservata ai mezzi pubblici), via Cristoforo Colombo (carreggiata lato mare e carreggiata centrale riservata ai mezzi pubblici), via Ferdinando Acton (carreggiata lato mare), via Ferdinando Acton (tratto tra Galleria Vittoria e via Nazario Sauro), via Nazario Sauro, via Partenope;

2) il divieto di transito veicolare in piazza Vittoria ad eccezione dei veicoli diretti nelle seguenti strade: via Giorgio Arcoleo, via Niccolò Tommaseo, via Chiatamone, via Ugo Foscolo, via Alessandro Dumas Padre, via Lucilio, via Generale Giordano Orsini, via Partenope, via Nazario Sauro, via Lucilio, via Santa Lucia, via Palepoli, via Marino Turchi, via Raffaele De Cesare, via Cuma, via Falero, via Petronio, via Cesario Console, vico Storto Pallonetto a Santa Lucia, via Megaride, via Serapide, via Domenico Morelli, via Vannella Gaetani, vicolo Santa Maria a Cappella Vecchia, via Santa Caterina, via Filangieri, via Chiaia, via dei Mille (da via Filangieri e via Vito Fornari);

3) il doppio senso di circolazione in via Chiatamone;

4) il senso unico di circolazione in via Domenico Aulisio in direzione di via Nuova Poggioreale da via Costantino Grimaldi a via Nuova Poggioreale;

5) il senso unico di circolazione in via Sannazaro in direzione piazza Sannazaro e il conseguente obbligo di svolta a destra nella medesima piazza per i veicoli provenienti viale Antonio Gramsci;

6) la sospensione degli attraversamenti pedonali e il divieto di attraversare nelle seguenti strade: via Emanuele Gianturco, via Reggia di Portici (carreggiata lato mare e carreggiata centrale riservata ai mezzi pubblici), via Alessandro Volta (carreggiata lato mare e carreggiata centrale riservata ai mezzi pubblici), via Amerigo Vespucci (carreggiata lato mare e carreggiata centrale riservata ai mezzi pubblici), via Nuova Marina (carreggiata lato mare e carreggiata centrale riservata ai mezzi pubblici), via Cristoforo Colombo (carreggiata lato mare e carreggiata centrale riservata ai mezzi pubblici), via Ferdinando Acton (carreggiata lato mare), via Ferdinando Acton (tratto tra Galleria Vittoria e via Nazario Sauro), via Nazario Sauro, via Partenope, via Francesco Caracciolo (da piazza Vittoria a rotonda Diaz);

7) la sospensione dell'area di parcheggio riservata ai taxi in via Santa Lucia e in via Alessandro Dumas Padre;

B) dalle ore 18.00 del giorno 14 maggio 2025 alle ore 18.00 del giorno 15 maggio 2025, e comunque fino a cessate esigenze:

1) il divieto di sosta con rimozione nelle seguenti strade: via Emanuele Gianturco, via Reggia di Portici (carreggiata lato mare e carreggiata centrale riservata ai mezzi pubblici), via Alessandro Volta (carreggiata lato mare e carreggiata centrale riservata ai mezzi pubblici), via Amerigo Vespucci (carreggiata lato mare e carreggiata centrale riservata ai mezzi pubblici), via Nuova Marina (carreggiata lato mare e carreggiata centrale riservata ai mezzi pubblici), via Cristoforo Colombo (carreggiata lato mare e carreggiata centrale riservata ai mezzi pubblici), via Ferdinando Acton (carreggiata lato mare), via Ferdinando Acton (tratto tra Galleria Vittoria e via Nazario Sauro), via Nazario Sauro, via Partenope, via Francesco Caracciolo (da piazza Vittoria a rotonda Diaz);

2) il divieto di sosta con rimozione in via Chiatamone sul lato sinistro della carreggiata assumendo quale direzione di riferimento quella da via Giorgio Arcoleo a via Santa Lucia;

C) dalle ore 18.00 del giorno 14 maggio 2025 alle ore 20.00 del giorno 15 maggio 2025, e comunque fino a cessate esigenze:

1) il divieto di sosta con rimozione, ad eccezione dei veicoli autorizzati dall’organizzazione dell’evento, in riviera di Chiaia nei seguenti tratti di strada, assumendo quale direzione di riferimento quella da piazza Vittoria a piazza della Repubblica:

• lato destro, da vico Satriano a via San Pasquale;

• lato destro, da via San Pasquale a via fratelli Magnoni (ad eccezione degli stalli di sosta riservati ai veicoli del Commissariato di P.S. San Ferdinando, che permangono);

• lato sinistro, da fronte civico 185 (Commissariato di P.S. San Ferdinando) a fronte civico 108 (Chiesa di San Giuseppe a Chiaia);

D) dalle ore 18.00 del giorno 14 maggio 2025 alle ore 23.00 del giorno 15 maggio 2025, e comunque fino a cessate esigenze: 1) il divieto di sosta con rimozione, ad eccezione dei veicoli autorizzati dall’organizzazione dell’evento, in viale Anton Dohrn;

E) il giorno 15 maggio 2025 dalle ore 05:00 alle ore 23:00, e comunque fino a cessate esigenze: 1) il divieto di transito veicolare e di circolazione, ad eccezione dei veicoli autorizzati dall’organizzazione dell’evento, nelle seguenti strade: viale Anton Dohrn, via Francesco Caracciolo (da viale Anton Dohrn a piazza Vittoria), via Partenope (da piazza Vittoria a via Alessandro Dumas Padre);

F) il giorno 15 maggio 2025 dalle ore 06:00 alle ore 20:00, e comunque fino a cessate esigenze:

1) il divieto di transito veicolare e di circolazione in via Francesco Caracciolo (da via Tommaso Campanella a piazza della Repubblica), ad eccezione dei veicoli autorizzati dall’organizzazione dell’evento e dei veicoli dei residenti, che utilizzeranno allo scopo un’apposita corsia di emergenza collocata sul lato fabbricati della strada percorribile in direzione di piazza della Repubblica;

G) dalle ore 18.00 del giorno 14 maggio 2025 alle ore 20.00 del giorno 15 maggio 2025, e comunque fino a cessate esigenze:

1) il divieto di sosta con rimozione, ad eccezione dei veicoli autorizzati dall’organizzazione dell’evento, in via Francesco Caracciolo (da via Tommaso Campanella a piazza della Repubblica);

H) dalle ore 18.00 del giorno 14 maggio 2025 alle ore 22.30 del giorno 15 maggio 2025, e comunque fino a cessate esigenze:

1) il divieto di sosta con rimozione, ad eccezione dei veicoli autorizzati dall’organizzazione dell’evento, in via Cesario Console;

I) il giorno 15 maggio 2025 dalle ore 06.00 alle ore 18.00, e comunque fino a cessate esigenze:

1) il divieto di transito veicolare nella carreggiata di piazza del Plebiscito antistante l'edificio del Commliter;

2) il divieto di transito veicolare ad eccezione dei veicoli dei residenti, dei veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo e dei veicoli per le emergenze ed il soccorso, in via Solitaria, piazzetta Salazar, rampe Paggeria (con circolazione a senso unico alternato).

L) il giorno 15 maggio 2025 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e comunque fino a cessate esigenze in via Provinciale di Caserta nel tratto compreso dalla rampa di accesso in direzione Napoli della SP1 (Circumvallazione Esterna di Napoli) alla via Cardinale Alfonso Castaldo:

1) il divieto di transito veicolare e di circolazione;

2) la sospensione degli attraversamenti pedonali e il divieto di attraversare.

M) dalle ore 18.00 del giorno 14 maggio 2025 alle ore 18.00 del giorno 15 maggio 2025, e comunque fino a cessate esigenze, in via Provinciale di Caserta nel tratto compreso dalla rampa di accesso in direzione Napoli della SP1 (Circumvallazione Esterna di Napoli) alla via Cardinale Alfonso Castaldo:

1) il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata.