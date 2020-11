CorSera - Campania chiusa a Natale ipotesi concreta: non si entrerà o uscirà dalla regione

Nessun allentamento sembra invece previsto per entrare e uscire dalle regioni in fascia rossa e arancione, nemmeno durante le festività natalizie. Lo scrive l'edizione online del Corriere della Sera: "La discussione tra ministri è appena cominciata, anche il confronto con governatori e sindaci passerà per diverse riunioni, ma per questo aspetto sembra assai probabile che prevalga la linea del rigore. 'Mai potremmo ripetere quanto accaduto la scorsa estate con assembramenti e viaggi', ripetono i ministri Speranza e Boccia".