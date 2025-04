Video Sfrecciano di notte sulla pista del Maradona, Borrelli: “Com’è possibile? Ora risposte!”

Ha del clamoroso quanto avvenuto allo stadio Diego Armando Maradona. Alcuni ragazzi si sono introdotti all’interno dell’impianto di Fuorigrotta in piena notte. A bordo di uno scooter hanno sfrecciato sulla pista di atletica e, non contenti, si sono ripresi con i cellulari e hanno postato tutto sui social. Il video è stato immediatamente segnalato da numerosi cittadini al deputato Francesco Emilio Borrelli, che da mesi denuncia lo stato di degrado e abbandono in cui versa tutta l’area circostante lo stadio, ogni notte terreno fertile per scorribande di ogni tipo: “Chiediamo immediate verifiche affinché questa vicenda sia chiarita. In ogni caso da parte di questi soggetti è stata data una grande prova di spregiudicatezza e menefreghismo, che dimostra come alcune persone si sentano in diritto di poter fare ciò che vogliono restando impuniti.

Mi chiedo come sia possibile che queste persone sono riuscite ad introdursi all’interno dello stadio in piena notte e per di più a bordo di uno scooter. Mi chiedo come abbiano fatto ad aprire i cancelli senza che nessuno li fermasse. Quale sicurezza viene garantita a tutela di un bene pubblico così importante? A queste domande, mi aspetto una risposta in tempi rapidi da chi si dovrebbe occupare della gestione e soprattutto della sicurezza dello stadio.

Intanto sono mesi che denunciamo quanto sta accadendo intorno al Maradona. Quasi ogni notte, soprattutto nei week end, tutta la zona viene presa di mira da gruppi di giovani che a bordo di auto e moto sfrecciato a tutta velocità tra mille acrobazie. Nonostante le numerose denunce dei residenti, alle volte prigionieri in casa propria per colpa di questi soggetti, nessuno interviene e tutto resta immutato, mentre comportamenti illeciti e criminali continuano a proliferare”, le parole del deputato di Alleanza Verdi - Sinistra.