L'annuncio di Draghi sulla scuola: "Dopo Pasqua possibile riapertura anche nelle zone rosse"

Annuncio importante questa mattina in senato del Premier Mario Draghi relativamente alla scuola, che potrebbe tornare in presenza già dopo Pasqua: "Noi stiamo guardando attentamente i dati sui contagi, ma insomma se la situazione epidemiologica lo consentirà la scuola aprirà in primis, anche nelle zone rosse alla fine delle misure restrittive in vigore, già dopo Pasqua, speriamo" ha dichiarato il premier.