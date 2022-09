Maltempo, Riviera di Chiaia allagata e stop Circumflegrea: la situazione

Continua il maltempo a Napoli e provincia e si ripresentano i disagi per la pioggia.

La Riviera di Chiaia è sommersa dall'acqua, la pioggia che continua a cadere invade i negozi e penetra nei portoni. Un metro d'acqua occupa la carreggiata, allaga i marciapiedi. Fiumi d'acqua anche a Bagnoli, mentre causa maltempo si sono fermati i treni della linea ferroviaria Circumflegrea tra le stazioni di Licola e Quarto, in provincia di Napoli. Lo comunica Eav, società del trasporto pubblico della Regione Campania. Le difficili condizioni meteorologiche che imperversano sulla Campania, che hanno fatto scattare l'allerta meteo arancione, stanno provocando anche il progressivo blocco dei collegamenti marittimi per le isole di Ischia e Procida. Risultano attualmente sospese per entrambe le isole tutte le corse operate dai mezzi veloci, dai porti di Molo Beverello e Pozzuoli, mentre procedono a singhiozzo quelle delle navi traghetto da e per il porto flegreo e Napoli Porta di Massa.