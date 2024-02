Manfredi accoglie Geolier in Comune: "L'Ariston non l'ha rispettato! Espressione della nostra cultura..."

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto all'esterno del Comune di Napoli, dove consegnerà una targa a Geolier per il successo ottenuto

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto all'esterno del Comune di Napoli, dove consegnerà una targa a Geolier per il successo ottenuto a Sanremo, esprimendosi così sull'artista napoletano: "Geolier è l'espressione di una delle tante facce della nostra cultura, della cultura musicale della città. Ha avuto gran successo a Sanremo, ha grande popolarità ed è dunque giusto conferirgli questo riconoscimento. Abbiamo bisogno di questi testimonial che portano messaggi positivi. Dobbiamo parlare a questo grande popolo di giovani mandandogli messaggi positivi tramite il loro linguaggio".

Sulle polemiche per Geolier.

"Io non parlerei di contrapposizione Nord-Sud. Quando si portano messaggi forti è ovvio che si creino delle contrapposizioni, la musica e l'arte sono sempre state così. Noi dobbiamo andare avanti. Napoli è stata sempre una città di innovazione e noi dobbiamo essere interpreti di questo messaggio innovativo".

I fischi dell'Ariston?

"Il gesto grave non sono i fischi, ma è andare via. In quell'occasione non hanno rispettato un ragazzo, un artista, che ha risposto con grande correttezza. La cosa che ci deve rendere orgogliosi è che anche Angelina Mango è una giovane del Sud, che è stata anche lei strumento di questa contrapposizione. Si può criticare, ma bisogna rispettare".