Manfredi annuncia: "Napoli sta ripartendo e sta per arrivare delegazione saudita ai massimi livelli"

"La città sta ripartendo, Napoli ha trovato una sua centralità". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando con I giornalisti a margine dei lavori della seconda edizione di Feuromed, il festival euromediteraneo dell'economia, in corso a Napoli. In tal senso la visita di "una delegazione saudita in città ai massimi livelli", attesa a maggio a Napoli, a giudizio di Manfredi, rappresenta "una occasione importante " per la città "che è un luogo di potenziali investimenti per i fondi internazionali e che questa è una bella notizia e significa che la città è ripartita".