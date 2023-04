Marina Militare azzurra: l'idea del Sindaco per evitare di imbrattare i monumenti

La base navale di Napoli della Marina Militare Italiana da questa sera sarà illuminata di azzurro aderendo, così, all'iniziativa del Comune di Napoli

TuttoNapoli.net

La base navale di Napoli della Marina Militare Italiana da questa sera sarà illuminata di azzurro aderendo, così, all'iniziativa del Comune di Napoli "M'illumino di Azzurro" voluta dal sindaco Gaetano Manfredi per "sensibilizzare i cittadini partenopei a godere dei festeggiamenti per i successi del Calcio Napoli in modo sano e suggestivo, con l'appello alla cittadinanza a non imbrattare i monumenti pubblici".