“Mi batte il corazon”, il film di Iodice già da record: primo italiano per incassi

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Grande entusiasmo da parte del pubblico, con sale piene e spettatori partecipi che hanno accolto con calore la commedia

Esordio al cinema sorprendente per “Mi batte il corazon”, il film con protagonista Peppe Iodice, che nel primo giorno di programmazione ha fatto registrare la miglior media copia con 1.194 euro, primo italiano per incassi e secondo posto assoluto (dati cinetel).

Grande entusiasmo da parte del pubblico, con sale piene e spettatori partecipi che hanno accolto con calore la commedia. Un riscontro immediato che ha colpito lo stesso protagonista Peppe Iodice, visibilmente emozionato per la risposta degli spettatori.

“Per me è un risultato clamoroso – ha dichiarato Iodice –. Vedere il pubblico riempire le sale, ridere e divertirsi con il film già dal primo giorno è un’emozione enorme. Mi batte il corazon è nato con l’idea di regalare leggerezza e far stare bene le persone, e ricevere questo affetto così forte dal pubblico è la soddisfazione più grande”.

Il film diretto da Francesco Prisco racconta la storia di un racconta la storia del giornalista di una piccola emittente locale che conduce una vita mediocre finché viene colto da infarto e muore. Nel bel mezzo del suo funerale, si risveglia nella bara. Da lì comincia il suo personale inferno. E tra burocrazie assurde, confessioni esplosive e momenti di tenerezza disarmante, scopre che forse le seconde opportunità non servono a rifarsi, ma a capirsi davvero.

Oltre a Peppe Iodice, nel cast figurano Ivana Lotito, Francesco Procopio, Yari Gugliucci, Ivan Castiglione, Gianni Ferreri, Maria Bolignano, Francesco Mastandrea, Nicola Bello, Gianni Parisi, Alan De Luca, con la partecipazione di Antonio Milo e Gigi Savoia, con l’amichevole partecipazione di Mimmo Manfredi, e per la prima volta sullo schermo le figlie di Peppe Iodice, Sofia e Gloria. Musiche originali di Adriano Pennino con i brani “Si turnasse a nascere” di Gigi D’Alessio e “Chella llà” di Gabriele Esposito.