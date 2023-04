Napoli da record per Pasquetta: folla oceanica di turisti tra centro, lungomare e Quartieri Spagnoli

Invasione di turisti che parte dal centro storico e dal lungomare per questi giorni di festività pasquali che fanno registrare numeri record

Una folla oceanica di turisti, e non solo, ha invaso i Quartieri Spagnoli, in particolare il cosiddetto largo Maradona e via Emanuele De Deo, per raggiungere lo storico murale del primo scudetto del Napoli dedicato al Pibe de oro. Il luogo è diventato è tra le mete più gettonate anche dai turisti che affollano il capoluogo campano nelle festività pasquali.