Ufficiale Napoli-Roma, il bollettino della Polizia Locale: 82 auto e 16 scooter in rimozione forzata

La Polizia Locale di Napoli in occasione dell'incontro di calcio Napoli – Roma tenutasi allo Stadio D.A. Maradona, ha intensificato il controllo del perimetro esterno allo Stadio, al fine di prevenire, e reprimere, gli illeciti e i reati maggiormente diffusi durante questi eventi.

Gli Agenti hanno elevato 105 verbali per diverse infrazioni al C.d.S. in particolare per la sosta vietata, sono state prelevate 82 vetture e 16 scooter, inoltre sono stati verbalizzati 2 venditori abusivi e la merce è stata sottoposta a sequestro per mancanza di licenza, oltre all’elevazione di 4 verbali per occupazione di suolo pubblico.

Sempre intorno al perimetro dello Stadio, gli agenti hanno verbalizzato ed allontanato 6 parcheggiatori abusivi.