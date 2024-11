Nuova era per gli Scavi di Pompei: al via l'ingresso nominale e a numero limitato

Da oggi per entrare negli scavi archeologici di Pompei bisognerà acquistare un biglietto ed esibire un documento d'identità. Comincia oggi una nuova era per il sito archeologico, con un limite di visitatori giornalieri fissato a ventimila. Una misura necessaria per tutelarli. I biglietti si possono acquistare direttamente sul posto oppure online, ma devono essere nominativi e si deve quindi esibire un documento di identità in originale. Il limite giornaliero di visitatori viene fissato a quota 20mila.

Questo il commento a riguado di Gabriel Zuchtriegel, direttore del sito archeologico, nel primo giorno di ingressi a numero chiuso: "Pompei non deve mai essere sinonimo di turismo di massa, ma deve avere la qualità al centro. Abbiamo un territorio meraviglioso, dove vogliamo canalizzare maggiormente i flussi”, riporta la Rai.