Nuova scossa di terremoto: è stata avvertita a Napoli, la magnitudo
Terremoto a Napoli oggi: scossa avvertita in città, epicentro probabilmente a Pozzuoli
Una scossa di terremoto è stata avvertita nella città di Napoli e nell'area metropolitana nella giornata di oggi. Il sisma, la cui entità è ancora in corso di valutazione da parte dell'INGV, avrebbe il suo epicentro nella zona di Pozzuoli, area da tempo monitorata per il fenomeno del bradisismo dei Campi Flegrei.
La scossa è stata avvertita in tutta la zona flegrea. Arrivano i primi dati: profondità di 3km. Magnitudo di 3.5
Numerose segnalazioni sono arrivate sui social da parte di cittadini che hanno riferito di aver chiaramente percepito il movimento tellurico. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose, ma le verifiche sono ancora in corso.
Notizia in aggiornamento
