Pasqua, Costiera amalfitana con il sold-out. Piano speciale a Pompei e Ztl a Sorrento

Mare, scampagnata in montagna, visite ai siti archeologici e musei, sono tante le opzioni per trascorrere le festività pasquali in Campania. In tanti approfitteranno della Pasquetta per godere di qualche ora di svago lungo le spiagge della Penisola sorrentina o organizzare un picnic nel verde del Monte Faito.

La Costiera, che già presa d'assalto dai turisti, si prepara anche al pienone di vacanzieri di un giorno. Per gli amanti della cultura il lunedì in Albis può, invece, rappresentare l'occasione giusta per visitare gli Scavi di Pompei e di Ercolano. A Pompei è stato istituito un piano speciale per controllare i flussi di visitatori al parco archeologico. A Sorrento, invece, da domani scatterà la Ztl con l'attivazione dei varchi che lo scorso anno hanno rilevato quasi 35mila violazioni per circa 5 milioni di euro di sanzioni.