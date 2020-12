Paura a Napoli: scossa di terremoto avvertita dalla popolazione

Terremoto in mattinata a Napoli, avvertito in maniera distinta dalla popolazione in particolare della zona Flegrea. La scossa è stata registrata intorno alle 9:09 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) Terremoti.

L'Epicentro è stato rilevato a chilometri da Pozzuoli, per una magnitudo di 2.6 a una profondità di due chilometri.