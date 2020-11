Perché Campania zona gialla? De Luca spiega: "Posti letto liberi e tasso mortalità basso, fatto un miracolo!"

Perché la Campania è zona gialla? L'ha spiegato Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nella sua consueta diretta social del venerdì: "Molta gente si aspettava che la Campania fosse messa altrove. Abbiamo subito un'aggressione mediatica, una campagna scandalistica e il gioco è diventato noioso. Napoli e la Campania non possono essere considerate regioni d'eccellenza, ma devo rappresentare per forza il degrado. Invece non è così. Ai cittadini voglio dire che stiamo facendo un gran lavoro, stiamo facendo un miracolo".

IL MOTIVO - Snocciolando una serie di dati della Campania, raffrontati con quelli più gravi delle altre regioni, De Luca prosegue la sua spiegazione: "La Regione Campania è la Regione col tasso di mortalità più basso fra le grandi. La Regione Campania è riuscita a reggere, facendo un vero miracolo. Il tasso di occupazione dei posti letto è più basso delle altre, lo stesso vale per la terapia intensiva, per le degenze. Non dobbiamo consolarci, ma essere ancora più determinati sulla linea del rigore e del contenimento del contagio. Nelle trasmissioni televisive non lo sentirete, ma noi abbiamo fatto l'ennesimo miracolo. Ma ora bisogna continuare con l'attenzione o si rischia di finire in zona rossa".