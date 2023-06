Piazzale Tecchio sta per cambiare nome: omaggio al fondatore del Calcio Napoli

Giorgio Ascarelli avrà un piazzale a lui dedicato. E non è una piazza qualsiasi, ma Piazzale Tecchio, lo spazio all'esterno del Diego Armando Maradona.

Giorgio Ascarelli avrà un piazzale a lui dedicato. E non è una piazza qualsiasi, ma Piazzale Tecchio, lo spazio all'esterno del Diego Armando Maradona. Lo si apprende dalle autorità cittadine, con Gaetano Manfredi che ha fatto partire l'iter burocratico:

"La città di Napoli ha sempre mantenuto un legame solido con Giorgio Ascarelli, grande imprenditore, politico e filantropo. Il suo nome è inevitabilmente ricordato da parte del popolo partenopeo soprattutto per la sfera sportiva, dovendosi a lui la nascita della squadra della nostra città di cui fu anche primo presidente, oggi ancora più che in passato. Invio un saluto all'associazione Memoriae e alla Comunità ebraica di Napoli per l'iniziativa di ricordo. Proprio in virtù di questa grande rilevanza che Ascarelli ha avuto per Napoli, la commissione Toponomastica del Comune si riunirà presto per valutare la richiesta d'intitolazione di Piazzale Tecchio a suo nome avanzata da parte di un gruppo di cittadini e di associazioni".