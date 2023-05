Posillipo, sfiorata tragedia: albero crolla su un auto, nessun ferito

Un tronco d’albero è crollato a Posillipo in prossimità di discesa Gaiola, in via Tito Lucrezio Caro e ha letteralmente schiacciato un furgone. Non è ancora chiara la dinamica dell’evento. Il veicolo era parcheggiato e non ci sono feriti.

L’episodio mette drammaticamente al centro, nuovamente, l’emergenza manutenzione del verde pubblico in città. La caduta di un albero così pesante, forse già in stato avanzato di deterioramento, ripropone l’urgenza di un censimento e soprattutto di uno sforzo supplementare nel garantire le condizioni minime di vivibilità e di sicurezza sul suolo pubblico.