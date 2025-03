Processo Maradona, Ottaiano: "Questa spettacolarizzazione non ha senso"

L'ex agente di Insigne, Antonio Ottaiano, è intervenuto a Radio Marte per commentare il momento che sta vivendo la squadra azzurra alla vigilia della partita contro il Venezia.

"Il processo Maradona? Questa spettacolarizzazione non ha senso, Diego non lo meritava. Mi auguro questo non sia il momento per ricordare nuovamente la sua vita, Maradona va rispettato e ricordato per il grande giocatore che è stato. Lotta scudetto? Sono dell'idea che se il Napoli fa tre, quattro vittorie di fila, si ritroverà al primo posto con qualche punto di vantaggio sull'Inter, che comincia a dare segnali di cedimento, considerando che i nerazzurri hanno tanti impegni. Il dispendio psicofisico è enorme, la doppia sfida con il Bayern può sfiancare mentalmente la squadra di Inzaghi.

L'Atalanta? Ha un percorso più complicato, fatico ad immaginare un filotto di vittorie con squadre più blasonate e che hanno motivazioni europee. Oltretutto il roboante risultato con la Juve non va esaltato più di tanto, i bianconeri nel secondo tempo non sono esistiti. Conte, comunque, ha il polso della situazione e ora, a dieci giornate dalla fine, comincia ad avere la sensazione di poter compiere un'impresa straordinaria, qualcosa di impensabile ad inizio stagione. Gilmour? Ho sempre sostenuto che potesse giocare insieme a Lobotka e anzi il Napoli con lo scozzese ha un'alternativa in più se gli avversari vanno a pressare Lobotka. Peraltro Gilmour ha nella fase propositiva più qualità di Anguissa.

Spinazzola? Sta facendo benissimo, l'assenza di Neres e Olivera si sentiva, con il suo rientro le cose si sono messe un po' a posto, tra l'altro fa benissimo entrambe le fasi, salta l'uomo, sa crossare, si inserisce e sa anche difendere all'occorrenza. I gol subiti? Il Napoli pecca piuttosto nella realizzazione, questo è il vero problema, anche con la Fiorentina abbiamo visto creare numerose palle gol ma non concretizzare. Ecco, gli azzurri dovranno lavorare su questo, le reti subite restano sempre pochissime".