Prosegue lo sciame sismico ai Campi Flegrei, forte scossa all'alba sveglia la popolazione

Una forte scossa alle ore 4,48 (magnitudo 2.5 e profondità 2 km) ha svegliato la popolazione nei Campi Flegrei

Brutto risveglio per gli abitanti dei campi Flegrei, che all'alba sono stati sorpresi da una nuova scossa di terremoto. Una forte scossa alle ore 4,48 (magnitudo 2.5 e profondità 2 km) ha svegliato la popolazione nei Campi Flegrei con gente scesa in strada nella zona di via Napoli.

L'evento sismico è stato sentito particolarmente nella parte bassa del quartiere Bagnoli, Napoli Ovest, e soprattutto nel limitrofo comune di Pozzuoli, zona lungomare, dove numerose persone si sono riversate in strada come era già accaduto alcuni giorni fa. L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato che è in corso uno sciame sismico.