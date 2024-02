Sanremo, Geolier in conferenza: "Amarezza? No, volevo portare il napoletano e ho vinto”

Così il rapper napoletano Geolier s'è espresso quest'oggi in conferenza stampa, commentando la serata finale di ieri

Così il rapper napoletano Geolier s'è espresso quest'oggi in conferenza stampa, commentando la serata finale di ieri che lo ha visto piazzarsi al secondo posto al Festival di Sanremo non senza polemiche per l'esito del televoto ribaltato dalla sala stampa:

“Mi sento bene, ho fatto un bel festival. Ho imparato un sacco di cose, ieri sul palco c’eravamo io e Angelina, due ragazzi del 2000, e questa è una cosa importantissima. Non poteva andare meglio. Se provo amarezza? Io volevo portare il napoletano e ho già vinto. Mi porto a Napoli un bel ricordo di Sanremo”, ha aggiunto il rapper partenopeo.