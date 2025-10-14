Sequestro Largo Maradona: nel 2023 fu il sito più visitato dopo Colosseo e Pompei
Sequestri quest'oggi al murale Maradona, uno dei siti turistici più visitati d'Italia come riportavano alcuni dati ufficiali a novembre di un anno fa: "Nonostante non esista una biglietteria e, quindi, dei dati oggettivi, secondo le stime delle agenzie che operano nella zona il murale di Maradona è stato visitato nel 2023 da sei milioni di persone. Una cifra che lo porterebbe sul podio delle attrazioni più ricercate d'Italia, dietro soltanto al Colosseo di Roma e davanti agli Scavi di Pompei.
A certificare la popolarità della zona c'è anche la crescita delle attività economiche nel raggio di un chilometro quadrato, secondo i dati di Unioncamere/Infocamere: +6,5 % dal 2021", si leggeva su La Gazzetta dello Sport.
