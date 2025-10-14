Ufficiale Porta Capuana tra le nuove zone rosse di Napoli: l'elenco completo

C'è anche Porta Capuana, l'area a Napoli dove alle 5 del mattino di sabato scorso una donna di 30 anni e' stata violentata, tra le nuove zone rosse individuate dal prefetto partenopeo, Michele di Bari, dopo una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il Comitato, in considerazione dei positivi risultati ottenuti con precedenti, analoghi provvedimenti in città e nell'area metropolitana, ha disposto l'istituzione di altre zone rosse in punti considerati più a rischio di proliferazione di forme di illegalità diffusa o di criminalità.

Le aree individuate dal sono 5: oltre a Porta Capuana, ci sono piazza Bellini e piazza Dante (già in precedenza interessate da analogo dispositivo); piazza Bisignano, nel quartiere di Barra; Coroglio; e Mergellina. Per le ultime due aree, interessate dal dispositivo che scadrà il 31 ottobre prossimo, si tratta di un provvedimento di proroga.