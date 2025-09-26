Grave fuga di gas tra via Foria e via Duomo: evacuate palazzine e chiuse strade

Attimi di forte tensione e paura hanno scosso il centro di Napoli oggi, venerdì 26 settembre, a causa di una significativa fuga di gas verificatasi nell'area compresa tra Via Foria e Via Duomo. Per motivi precauzionali, le autorità hanno immediatamente disposto l'evacuazione di diverse palazzine situate nelle immediate vicinanze di un cantiere. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe stato causato dalla rottura di una condotta durante i lavori in corso lungo questa cruciale arteria cittadina, lavori che sono stati prontamente sospesi. Evacuate alcune palazzine.

L'intenso odore di gas ha generato allarme tra i residenti, che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti con urgenza Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco. Per garantire la sicurezza, è stata disposta la chiusura della carreggiata in entrambi i sensi di marcia. La conseguenza diretta è stata un forte impatto sulla circolazione, con il traffico cittadino andato in tilt in tutta l'area interessata. La situazione è sotto controllo delle forze dell'ordine e dei tecnici per la messa in sicurezza.