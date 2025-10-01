Corse metro e cumana supplementari per Napoli-Sporting: tutti i dettagli

vedi letture

Per la gara di questa sera tra metro e cumana saranno 7 le corse supplementari, per un totale di 3.400 posti in più, in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui 5 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e due in direzione Pozzuoli. Un modo, questo, per favorire il deflusso dei tifos.

È preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno. Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto al personale dedicato che, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza.

Inoltre, la biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta fino al termine dell’evento.

Nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei saranno previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security, mentre la stazione di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle ore 22:30.