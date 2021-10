Sindaco Manfredi: "Le mie tre priorità per la città di Napoli"

Il nuovo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando delle dichiarazioni sulla città e sulle priorità della sua giunta: "Devo ringraziare tutti i napoletani che mi hanno votato. Adesso noi dobbiamo essere all’altezza del mandato che c’è stato dato e cercheremo di fare il massimo per la città. La vittoria elettorale è stata una gioia grandissima, ma soprattutto il fatto che i napoletani mi abbiano dato fiducia. Amo in maniera profondissima questa città, ci tengo a rappresentarla al meglio, perché ho sempre sofferto tantissimo della considerazione della situazione che ha questa città fuori. Napoli subisce spesso attacchi in maniera anche strumentale, noi dobbiamo ritrovare il nostro orgoglio ed essere all’altezza delle più grandi sfide.

Le priorità? Soprattutto di organizzare la macchina comunale, riaprire il Comune e cercare di risolvere i primi grandi problemi, ad esempio come la Galleria Vittoria e cercare di migliorare i trasporti. Dobbiamo essere presenti sui tavoli importanti a Roma ed a Bruxelles per avere le risorse che servono alla città. Abbiamo bisogno di far ripartire gli investimenti sulla città perché questo significa creare lavoro e sviluppo per garantire dei servizi migliori, ma anche creare opportunità per i nostri giovani che chiedono due cose: lavoro ed una migliore qualità della vita. Loro hanno sostenuto moltissimo la mia candidatura per cui dobbiamo lavorare per loro perché rappresentano il futuro della città".