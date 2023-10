Terremoto, il sindaco Manfredi: "Nessun danno strutturale al Maradona e nelle scuole"

Dopo la scossa di terremoto c'è stato il sopralluogo al Maradona (e non solo) ed è arrivato il via libera per disputare Napoli-Real Madrid.

TuttoNapoli.net Dopo la scossa di terremoto c'è stato il sopralluogo al Maradona (e non solo) ed è arrivato il via libera per disputare Napoli-Real Madrid. Ne ha scritto su Twitter il sindaco Gaetano Manfredi: "La crisi bradisismica dei Campi Flegrei è sotto controllo. Abbiamo monitorato la situazione nelle scuole e allo stadio: non vi è alcun danno strutturale. È chiaro che il nostro impegno in questo momento è massimo, affinché sia garantita l'incolumità delle persone".