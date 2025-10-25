Terremoto in Campania, forte scossa avvertita anche a Napoli: epicentro e magnitudo

vedi letture

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa in Campania, con epicentro localizzato nella zona di Avellino. L’evento sismico dalle prime stime ha registrato una magnitudo compresa tre 3.9 e 4.4, come riportato dai dati aggiornati dell’INGV. Il movimento tellurico è stato tanto forte da essere percepito chiaramente anche in diverse aree del napoletano, fino al confine con la provincia di Caserta, e in alcune zone del salernitano.