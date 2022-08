UFFICIALE - I Coldplay suoneranno al Maradona: comunicata la data, i dettagli

I Coldplay sei anni dopo tornano in Italia e stavolta hanno scelto anche lo stadio Maradona. Il noto gruppo sarà a Fuorigrotta

I Coldplay sei anni dopo tornano in Italia e stavolta hanno scelto anche lo stadio Maradona. Hanno annunciato che torneranno a suonare in Italia per il loro Music Of The Spheres World Tour con una data allo Stadio Maradona di Napoli, il 21 giugno 2023, e due allo Stadio San Siro di Milano, il 25 e il 26 giugno 2023