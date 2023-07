VIDEO - Allo zoo di Napoli nasce Victor: il giaguaro col nome di Osimhen

A Napoli la Osimhen-mania sta coinvolgendo anche nomi e soprannomi di molti animali.

A Napoli la Osimhen-mania sta coinvolgendo anche nomi e soprannomi di molti animali. Lo zoo cittadino ha voluto dedicare il nome "Victor" in onore dell'attaccante dei campioni d'Italia a un piccolo esemplare di giaguaro, nato poche settimane fa. Si tratta del giaguaro melanico, esemplare speciale di Panthera onca. E' una specie NT, che nella classificazione IUCN vuol dire "specie prossima alla minaccia", come ricorda lo zoo sui propri canali social. La sua nascita e la sopravvivenza viene costantemente messa in pericolo dall'habitat in cui si trova, per questo si tratta di un evento speciale.