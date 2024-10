Ufficiale X Factor 2024, il 5 dicembre finale a Napoli: info e dettagli per i biglietti

vedi letture

Una selezione appassionante e tesissima, piena di colpi di scena e anche divertente, ma adesso a X Factor 2024 è arrivato il momento della sfida ufficiale e senza appello. Dopo Audizioni, Bootcamp e Home Visit, un percorso fin qui avvincente e applauditissimo per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, giovedì 24 ottobre su Sky e in streaming su NOW si apre la pagina decisiva, quella dei Live Show: settimana dopo settimana, esibizione dopo esibizione, sul palco dell’X Factor Arena 12 artisti coltiveranno il sogno di esibirsi il 5 dicembre su un altro palcoscenico, unico e spettacolare, in Piazza del Plebiscito a Napoli, sede della prima e già attesissima finale “in esterna” nella storia internazionale del format.

Un grande evento gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli che sarà ricco di sorprese, per il quale coloro che vorranno partecipare dal vivo potranno prenotarsi su Ticketone