Ultim'ora X Factor 2025, finale di nuovo a NapolI: appuntamento a Piazza Plebiscito

“Possiamo dire che abbiamo abbiamo la conferma, anche quest’anno confermiamo la finale di X Factor in piazza Plebiscito a Napoli. Porteremo musica, il talento, la gioia in mezzo alla gente”. Lo ha annunciato Giuseppe De Bellis, executive Vice President Sport, News and Entertainment di Sky, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del programma al liceo artistico Boccioni di Milano.