X Factor, per la prima volta finale in piazza: svelato perché a Napoli

"Questa è la prima volta al mondo che viene fatto una finale in una piazza". La conferma arriva da Marco Tombolini, Ceo Fremantle, nel corso della conferenza stampa di presentazione della finale di X Factor 2024. Lo show si terrà domani, 5 dicembre, alle 21, in piazza del Plebiscito, a Napoli, con 16mila spettatori, e sarà trasmesso in diretta su Sky, in streaming su Now e in chiaro su Tv8.

Tombolini ha rivelato che "650 persone, di cui 200 del territorio, hanno lavorato per costruire un palco pazzesco: abbiamo mille metri quadrati di palco, 500 metri quadrati di video wall, fuochi d'artificio con 20 postazioni, 20 telecamere, 40 ballerini, 20 performance sul palco, 200 costumi di scena. Sarà uno spettacolo pazzesco: Napoli è la città della musica e dovevamo essere all'altezza di questa città con questo show".