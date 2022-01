2021, GENNAIO AZZURRO - La Supercoppa persa, Insigne in lacrime e lo ‘strappo’ ADL-Gattuso

Amici di Tuttonapoli, come ogni anno ripercorriamo mese per mese quello che è stato il 2021 azzurro e gli eventi che hanno caratterizzato l’anno solare del Napoli, tra partite importanti, date significative, polemiche e avvenimenti che si sono verificati nel corso dei 365 giorni partenopei.

Cominciamo da gennaio: il Napoli aveva chiuso il 2020 con il pareggio in casa contro il Torino. Al termine di una pessima gara, un gol di Insigne in pieno recupero aveva evitato la terza sconfitta di fila. Il 2021 si apre con il successo per 4-1 a Cagliari che inizia al meglio l’anno. Tuttavia in quel periodo gli azzurri erano alle prese con l’emergenza infortuni e con Osimhen, Mertens e Koulibaly fermi ai box. I risultati sono altalenanti e, tre giorni dopo i 4 gol in Sardegna, arriva l’incredibile sconfitta in casa con lo Spezia. Il Napoli poi vendica il ko interno con la vittoria a Udine, contro l’Empoli in Coppa Italia e con i 6 gol rifilati alla Fiorentina.

Il 20 gennaio arriva la Supercoppa Italiana contro la Juventus. Al termine di una partita non bellissima, ma con occasioni da entrambe le parti, la Juventus trionfa vincendo 2-0. Ronaldo sblocca la sfida nella ripresa, ma l’episodio chiave è all’80’ quando Insigne fallisce un rigore che avrebbe pareggiato i conti. Il capitano esce qualche minuto dopo dal campo tra le lacrime. La squadra di Gattuso a quel punto non riesce a reagire e a tempo scaduto Morata fissa in contropiede il 2-0 realizzando la rete a porta sguarnita.

Quattro giorni dopo arriva la seconda sconfitta consecutiva, stavolta in campionato (3-1 a Verona). La squadra non ha metabolizzato le scorie della Supercoppa, Insigne è ancora provato dal rigore fallito, le assenze si fanno sentire e non basta neanche un gol di Lozano in apertura per spianare la strada. Il Napoli perde una brutta partita e viene travolto dall’Hellas. Il duro ko fa vacillare pesantemente la panchina di Gattuso e iniziano a manifestarsi i primi dubbi di De Laurentiis sul suo futuro. Iniziano a circolare tante voci su un possibile traghettatore (Mazzarri, Benitez), la suggestione Sarri e anche il nome di Spalletti.

Gattuso chiuderà il mese battendo 4-2 lo Spezia e guadagnando la semifinale di Coppa Italia e vincendo 2-0 in campionato contro il Parma.

Dal punto di vista del calciomercato, il Napoli conclude gennaio senza acquisti ma perfezionando tre uscite: Milik in prestito con obbligo di riscatto di al Marsiglia, Llorente all'Udinese e Malcuit alla Fiorentina.